سامسونغ تبدأ في تصنيع معالج "A9" لصالح آبل

أكد تقرير إخباري أن سامسونغ بدأت في صناعة الجيل الجديد من المعالجات الرئيسية لهواتف آيفون الذكية الخاصة بشركة آبل، وهو المعالج المنتظر أن يزود به الأجهزة الجديدة المزمع إطلاقها العام المقبل.

وأوضح تقرير لموقع ETnews الإخباري الكوري الجنوبي أن سامسونغ بدأت في تصنيع المعالج المنتظر تسميته A9 بمصنعها في ولاية تكساس الأميركية معتمدة على تقنية التصنيع بالحجم 14 نانومتر.

وكانت سامسونغ قد أكدت أن الاعتماد على تقنية التصنيع بحجم 14 نانومتر سيساعدها على تقليص الوقت المستغرق للتصنيع، إضافة لتقديم معالجات تحتل مساحة أقل في الأجهزة بنسبة 15% مقارنة بالمعالجات بحجم 20 نانومتر.

وينتظر أن تساعد التقنية، والتي أطلقت عليها سامسونج رسمياً اسم 14nm FinFET، كذلك على توفير استخدام أقل للطاقة بنسبة 35% وأداء حاسوبي أقوى بنسبة 20% من المعالجات الأكبر.

وكانت آبل قد اعتمدت على تقنية التصنيع بالحجم 20 نانومتر في معالجها الأخير A8، والذي قامت بتصنيعه شركة TSMC بعد أن تخلت الشركة عن تعاملاتها مع سامسونغ.

يذكر أن سامسونغ كانت تتولى صناعة معالجات آيفون منذ عام 2007، إلا أن دعوى آبل ضد غريمتها الكورية التي تتهمها فيها بانتهاك براءات اختراع لها، والدعاوى القضائية المتتالية بينهما، تسببت في قطع التعاون مؤقتاً بين الشركتين.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير كورية جنوبية سابقة كانت قد أكدت إلى أن آبل وقعت اتفاق أخر يجعل لسامسونج الحق في تصنيع المعالجات لأجهزة آيفون وآيباد التي ينتظر إطلاقها في العام 2016.