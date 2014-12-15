استمع إلى الموسيقى في تطبيق واحد على "آيفون"

توفر مواقع يوتيوب، ساوند كلاود وسبوتيفاي للمُستخدمين تطبيقات موجهة للأجهزة الذكية، والتي من خلالها يُمكن الوصول إلى المحتوى بكل سهولة دون أية مشاكل. لكن المُستخدم يبقى بحاجة تشغيل كل تطبيق على حدا دون وجود أي وسيلة لدمج المحتوى في مكان واحد.

لذا يُمكن لمستخدمي آيفون تجربة تطبيق bop.fm المجاني والذي يسمح بالوصول إلى محتوى يوتيوب، سبوتيفاي وساوند كلاود وتشغيل الموسيقى بكل سهولة.

بعد تشغيل التطبيق يُمكن إنشاء حساب مجاني لحفظ التفضيلات، أو يُمكن البدء في استخدامه مُباشرةً من خلال البحث عن الملف المطلوب لتظهر النتائج من المواقع الثلاثة لاختيار المُناسب منها وتشغيله.

