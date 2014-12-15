"كاندي كراش" الأعلى في معدلات التحميل في 2014

أعلن تطبيق غوغل بلاي، أن أفضل الألعاب الرقمية التي تشهد أعلى معدلات التحميل على شبكة الإنترنت هذا العام هي لعبة "كاندي كراش" الشهيرة، ولعبة "فروزن"، و"سحق ساجا".

ومن بين الفئات الأخرى، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، تصدر تطبيق إذاعة "باندروا" قائمة التنزيلات الموسيقية، في الوقت الذى احتلت مباريات دوري كرة القدم الأمريكية قائمة الفعاليات الرياضية الأكثر تحميلا من متجر غوغل بلاي.

كما جاء مسلسل "الموتى السائرون" كأكثر الأعمال التلفزيونية تحميلا، في حين تطبيق "معلومات عن كل شيء" كان التطبيق الأكثر تحميلا فيما يتعلق بأحدث الأخبار في الصحف العالمية والمحلية الأميركية