أوبرا تحدث متصفح الويب أوبرا كوست لأجهزة آبل الذكية

أطلقت شركة أوبرا اليوم الثلاثاء، تحديثاً جديداً لمتصفح الويب التابع لها "أوبرا كوست" Opera Coast الخاص بهواتف آيفون الذكية وحواسيب آيباد اللوحية، ليجلب معه عددا من المزايا والتحسينات الجديدة.

ويتضمن الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 4.0 من تطبيق "أوبرا كوست" ميزة Turbo الجديدة التي تعتمد على خوادم أوبرا لضغط الصور والفيديو في سبيل تحسين سرعة تحميل الصفحات.

وإضافة إلى ذلك، سيتضمن "أوبرا كوست" أداة الاستكشاف، Discovery، وهي ميزة تقوم بتزويد المستخدمين بالمقالات ضمن فئات محددة، مثل الأخبار والتقنية، دون الحاجة إلى الذهاب للبحث عنها.

وعملت أوبرا على تخصيص مستخدمي نظام "ماك أو إس إكس" Mac OS X المشغل لأجهزة ماك المكتبية بميزة جديدة.

حيث أصبح متصفح "أوبرا كوست 4.0″ يتضمن ميزة Handoff التي تسمح للمستخدمين باستعراض الصفحات من خلال المتصفح ثم إرسالها تلقائيا إلى المتصفح الافتراضي الذي يستخدمونه على أجهزة ماك الخاصة بهم.

يُشار إلى أن هذه الميزة تتطلب دعم تقنية "بلوتوث 4″ وتفعيل ميزة الحوسبة السحابية "آيكلاود" على كل أنظمة التشغيل التابعة لشركة آبل.

ويمنح تحديث الثلاثاء أيضا المستخدمين القدرة على النقر مرة واحدة على الشبكات الاجتماعية المفضلة لمشاركة المحتوى الذي يتصفحونه مع الأصدقاء، وتدعم أوبرا حاليا كلا من فيسبوك وفيسبوك مسنجر، وتويتر ولاين وواتساب وكاكاو توك.

ويتضمن التحديث أيضا دعم ميزة العرض الأفقي خصيصا لهاتف "آيفون 6 بلس" الجديد.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 7.0 وما فوق من نظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية تنزيل التحديث الجديد الذي يأتي بحجم 26.2 ميجابايت من متجر آب ستور.