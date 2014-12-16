برنامج مجاني لتغيير الأيقونات في نظام ماك

على الرغم من وجود أداة داخل نظام ماك تسمح بتغيير الأيقونات بكل سهولة، فإن المُستخدم بحاجة إلى فتح كل مجلد أو ملف على حدة لإتمام هذه العملية، فضلاً عن حاجته لتحميل أيقونات لاستخدامها عند تغيير الأيقونات الافتراضية.

لكن المُستخدمين بإمكانهم تجربة LiteIcon وهو برنامج مجاني جديد يسمح بتغيير الأيقونات بكل سهولة من خلال واجهة بسيطة تعمل بفكرة السحب والإفلات Drag & Drop.

طريقة تغيير الأيقونات بسيطة جداً، فبعد تشغيل البرنامج يختار المُستخدم المجلدات أو التطبيقات من القائمة الجانبية، بعدها يُمكن سحب الأيقونة التي يرغب المُستخدم باستخدامها ويقوم بإفلاتها فوق الأيقونة التي يرغب بتغييرها.