BMW تريد لسياراتها أن تركن باستخدام الساعات الذكية

كشفت شركة صناعة السيارات "بي إم دبليو BMW" عن ميزة جديدة تتيح للسيارات العثور على مكان والتوقف فيه بنفسها، وذلك باستخدام الساعات الذكية.

وقد أصبحت السيارات التي يمكن أن تركن نفسها بنفسها عند العثور على مكان مناسب شائعة على نحو متزايد، لكن يبدو أن "بي إم دبليو ستأخذ هذا إلى مستوى جديد كلياً مع خدمة المساعدة الجديدة، التي أطلقت عليها اسم "ريموت فاليت باركينيج أسيستنت Remote Valet Parking Assistant".

وقد تم دمج هذه الميزة مع إصدار بحثي للسيارة الكهربائية "آي 3" الخاصة بشركة "بي إم دبليو"، وتقوم من أجل التنقل بالجمع بين معلومات أجهزة الاستشعار الليزرية والمخططات الرقمية الخاصة بمواقف السيارات متعدد الطوابق.

ويمكن للسائق الخروج من السيارة ثم تفعيل مساعد الركن على الساعات الذكية.

وتسمح أجهزة الاستشعار الخاصة بالسيارة بالتعرف على السمات الهيكلية لموقف السيارات وتجنب أي عقبات قد تظهر بشكل غير متوقع، مثل المركبات المتوقفة بشكل غير صحيح. وعندما تصل السيارة إلى مكان الركن، فإنها تستقر بنفسها.

وعند استدعاء السيارة مجدداً، فإنها تدفع نفسها أيضاً خارج مرآب السيارات. كما يمكن للسيارة أن تأخذ في الاعتبار كم من الوقت قد يستغرق ذلك لتوقيت وصولها مع خروج السائق، وفقا لـ"بي إم دبليو".

وتعتزم "بي إم دبليو"، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي CES 2015 الشهر المقبل بلاس فيغاس، عرض هذه التقنية للصحافيين المدعوين، والهدف من ذلك عرض ما يمكن أن تبلغه تقنية السيارات الذكية بحلول عام 2020، وفقاً للمتحدثة باسم الشركة.

ويُعد التحكم الآلي الكامل بالسيارة من خلال الجمع بين أجهزة الاستشعار والمخططات الرقمية تطوراً مهماً، فهو يلغي الحاجة للاعتماد على نظام التموضع العالمي GPS، الذي يفتقر إلى الدقة بما فيه الكفاية في مواقف السيارات متعددة الطوابق.

ويمكن أيضاً استخدام أجهزة الاستشعار، التي توفر زاوية عرض قدرها 360 درجة، عندما يكون السائق في السيارة لتجنب التصادم في البيئات ضعيفة الرؤية. فإذا اقتربت السيارة من جدار أو عمود بسرعة كبيرة جداً، فإن فرامل النظام تعمل تلقائياً.

