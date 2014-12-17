القرآن الكريم بصوت أكثر من 70 مقرئاً على أجهزة آيفون

يمكن الاستعانة بمواقع مثل يوتيوب أو ساوند كلاود للاستماع للقرآن الكريم في أي وقت وبصوت المقرئ الذي يفضله المستخدم بكل سهولة، لكن لتوفير عناء ووقت البحث، يمكن للمستخدمين الاستعانة بالكثير من التطبيقات المتوفرة لهذا الغرض على الأجهزة الذكية.

ويمكن لمستخدمي آيفون تجربة تطبيق Holy Quran – القرآن الكريم المجاني والذي يوفر إمكانية الاستماع على تلاوة القرآن الكريم بصوت أكثر من 70 مقرئا مع توفير السور لقراءتها أثناء الاستماع.

بعد تشغيل التطبيق يظهر فهرس السور لاختيار أي سورة لقراءتها أو الاستماع إلى تلاوتها بعد تحديد المقرئ، كما يمكن تنزيل السور على الجهاز للاستماع لها حتى دون وجود اتصال بالإنترنت.



