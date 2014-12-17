بلاك بيري تكشف عن هاتفها الجديد "كلاسيك"

كشفت "بلاك بيري" عن هاتفها الذكي الجديد، "كلاسيك" Classic، في حدث أقيم بمدينة نيويورك اليوم الأربعاء، وهو الهاتف الذي صمم ليعيد إحياء موضة الهواتف القديمة للشركة، والتي كانت سببا رئيسا في شهرتها قبل سنوات.

ويملك هاتف "بلاك بيري كلاسيك" الذكي شاشة مربعة تدعم اللمس، إضافة إلى لوحة مفاتيح كاملة من نوع QWERTY، وأزرار ملموسة للتصفح والانتقال بين وظائف الجهاز.

ويبلغ حجم شاشة الهاتف الذكي الجديد 3.5 بوصة، وهي الشاشة التي تعمل بدقة 720×720 بكسل، وتبلغ كثافة البكسلات بها 294 بكسل لكل بوصة.

ويضم هاتف "كلاسيك" الذكي كذلك كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وينبض بداخله معالج ثنائي النواة بسرعة 1.5 جيجاهرتز.

ودعمت الشركة هاتفها الذكي الجديد بذاكرة تخزين عشوائي سعة 2 جيجابايت، وهو الجهاز الذي يعمل بالإصدار 10.3.1 من نظام تشغيل "بلاك بيري"، ويدعم تشغيل تطبيقات نظام أندرويد.

ويأتي متجر "أمازون آب ستور" لتطبيقات نظام أندرويد مثبتاً بشكل مسبق في الهاتف الذكي "كلاسيك"، إضافة إلى متجر "بلاك بيري وورلد"، ومجموعة من التطبيقات أبرزها تطبيق لعبة Brick Breaker التي تحظى بشهرة كبيرة لدى مستخدمي هواتف "بلاك بيري" القدامى.

وقال جون شين، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك بيري، أن الهاتف "كلاسيك" يستهدف جذب العملاء الأوفياء لهواتف شركته القديمة، كما يستهدف جذب العملاء الذين يبحثون عن هاتف ذكي يضم لوحة مفاتيح كاملة.

وأوضح رئيس بلاك بيري التنفيذي أن لوحة المفاتيح الكاملة من نوع QWERTY المزود بها الهاتف الجديد تتميز بدقة أفضل "أربع مرات" من تطبيقات لوحات المفاتيح التي تعمل مع الهواتف المزودة بشاشات لمسية بالكامل.

ويمتاز هاتف "كلاسيك" الذكي الجديد بأنه صُمم لتسهيل استخدامه بيد واحده، بشكل أفضل من الهاتف "بلاك بيري باسبورت" الذي يضم شاشة مربعة بحجم 4.5 بوصة وتم الكشف عنه في سبتمبر الماضي، كما صمم بشاشة أكبر بنسبة 60% وببطارية أقوى بنسبة 50% مقارنة بهاتف الشركة "بولد 9900″ الشهير.

وأكدت “بلاك بيري” خلال حدث الكشف عن الهاتف أن "كلاسيك" سوف يملك بطارية قادرة على الصمود حتى 22 ساعة من الاستخدام المتواصل، وسوف يطرح بذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت يمكن زيادتها عبر بطاقة ذاكرة خارجية من نوع “ميكرو إس دي".



يذكر أن "بلاك بيري" ستبدأ في توفير الهاتف الذكي “كلاسيك” الجديد بداية من اليوم الأربعاء لدى وكلائها المحليين حول العالم، إضافة إلى توفيره عبر متجر أمازون الإلكتروني مقابل نحو 450 دولارا أمريكيا، كما بدأت في تلقي طلبات الشراء عبر موقعها الإلكتروني.

