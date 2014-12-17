تحديث تطبيق درايف لأندرويد وiOS وميزة لـ "جيميل"

أعلنت غوغل عن عدد من التحديثات في تطبيق خدمة التخزين السحابي خاصتها، غوغل درايف Google Drive، سواء الخاص بنظام أندرويد أو نظام iOS. وقالت إن كلا تطبيقي الخدمة السحابية سواء لنظام أندرويد وiOS أصبحا يدعما ميزة Google My Maps التي تم الإعلان عنها قبل أيام.

وتتيح ميزة Google My Maps للمستخدمين إنشاء خرائط مخصصة عبر خدمة غوغل درايف بطريقة مباشرة وسهلة، وهي الخرائط التي يستطيع المستخدم تزويدها بالطبقات والنقاط المهمة له، ومن ثم حفظها على خدمة التخزين السحابية لسهولة العودة لها في أي وقت.

وأضافت غوغل أن ضمن التحديثات الجديدة تحديث يجعل مستخدمي تطبيق غوغل درايف على نظام أندرويد قادرين على استخدام الأوامر الصوتية للبحث واستدعاء الملفات، وهي الأوامر التي يمكن توجيهها عبر تطبيق غوغل للبحث، ومن دون الحاجة لفتح تطبيق الخدمة السحابية.

وأوضحت الشركة أنها حدثت تطبيق خدمتها للتخزين السحابي لنظام iOS أيضاً بميزة تجعله يدعم رفع الملفات على الخدمة من أي من التطبيقات الأخرى المثبتة على نفس الجهاز الذكي، ومن دون الحاجة لاستخدام تطبيق غوغل درايف نفسه لرفع الملفات.

كما يعالج التحديث الجديد لتطبيق غوغل درايف المخصص لهواتف آيفون الذكية وحواسب آيباد اللوحية عددا من الثغرات في الإصدارات السابقة، كما يحسن من أدائه الكلي.

ويتوافر التطبيق بتحديثه الجديد لنظام iOS عبر متجر آب ستور بحجم 49.8 ميغابايت، فيما تتوافر نسخة التطبيق لنظام أندرويد عبر متجر غوغل بلاي.

في المقابل، بدأت الشركة في توفير ميزة لجميع مستخدمي خدمة غوغل درايف تتيح لهم إرفاق أي من الملفات المخزنة بحسابهم على الخدمة مباشرة في الرسائل المرسلة عبر خدمة البريد الإلكتروني "جيميل".

وكانت الخدمة تتيح سابقاً للمستخدمين إرسال الملفات المخزنة بالخدمة عبر "جيميل" باستخدام رابط، مما كان يسمح بضياع الملف في حال حذفه من قبل المُرسل الأصلي، إلا أن الميزة الجديدة تُرسل الملف كاملاً إلى المُتلقي وتخزنه على حسابه.

يذكر أن المستخدمين يستطيعون إرسال ملف من حسابهم على خدمة غوغل درايف مباشرة عند إنشاء رسالة جديدة عبر موقع "جيميل"، وذلك بالضغط على أيقونة خدمة التخزين السحابي، لتظهر له الملفات المخزنة على حسابه بالخدمة ليختار أحدها لتحميله وإرفاقه ضمن الرسالة.