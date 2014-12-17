تطبيق عربي لوصفات طبخ عربية وعالمية على أندرويد

يُمكن الاستعانة بمُحرك بحث غوغل وموقع يوتيوب لمعرفة طريقة تحضير أي نوع من أنواع الطعام بفضل المواضيع الكثيرة ومقاطع الفيديو المتوفرة لهذا الغرض. بل تتوفر حالياً شبكات اجتماعية مُتخصصة في مجال الطبخ فقط، يُمكن من خلالها الاستفسار عن أي وصفة أو المُشاركة في شرح طرق تحضير المأكولات.

ويُمكن لمستخدمي نظام أندرويد الاستفادة من تطبيق Ach Nakl المجاني وهو مُتخصص في تقديم وصفات الطبخ العربية والعالمية.

التطبيق يوفر مجموعة كبيرة من وصفات المطبخ المغربي، العربي والعالمي ويُمكن بكل سهولة الاطلاع على الوصفات من خلال الضغط على لائحة الوصفات. كما يُمكن الاستفادة من مُحرك البحث الذي يسمح بالبحث عن الوصفات حسب الثمن وتكلفة التحضير.