سوني تكشف عن جهاز يحول أي نظارة إلى نظارة ذكية

أعلنت شركة سوني، اليوم الأربعاء، عن تطوير "وحدة عرض أحادية العدسة وقابلة للربط" يمكنها تحويل أي نظارة عادية إلى نظارة ذكية تشبه إلى حد كبير نظارة غوغل الذكية.

ويضم الجهاز وحدتين توضعان على طرفي النظارة مع سلك يُلف خلف الرأس يربط بينهما، وتضم الوحدة اليمنى معالجا من نوع "أيه آر إم كورتكس-أيه7" ARM Cortex-A7، وبوصلة إلكترونية، ومقياس تسارع، ومستشعر للمس، إضافة إلى الشاشة التي تأتي بقياس 0.23 بوصة وتعرض الصورة بتقنية OLED وبدقة 640×400 بكسل.

وحالها حال نظارة غوغل جلاس، تعرض نظارة سوني، التي تعتزم عرضها الشهر القادم تحت اسم "سمارت آيجلاس أتش" SmartEyeglass Attach، الصورة أمام عين المستخدم، وتقول الشركة إن الشاشة توفر مجال رؤية يعادل 16 بوصة على بعد مترين أمام العين.

ويزن الجهاز، الذي يدعم تقنية "بلوتوث 3.0" وشبكات "واي فاي" 40 غراما، ويضم بطارية بسعة 400 ميلي أمبير/ساعة.

وتروج سوني لـ"سمارت آيجلاس أتش" كحل مفيد لممارسة الرياضة، والعمل والترفيه، وأكدت أنها تعتزم إطلاق حزمة تطوير برمجيات SDK خاصة بها لمطوري تطبيقات الطرف الثالث.