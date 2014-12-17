"فيس بوك" يعدل الصور تلقائيا لتحسين مظهرها

قامت شركة فيس بوك بإضافة ميزة جديدة على تطبيقها الخاص بشبكتها الاجتماعية، والتي من شأنها القيام بتعديل الصور الجديدة التي يتم مشاركتها على الشبكة بشكلٍ تلقائي ودون أي تدخّل من المستخدم.

وتقوم الميزة الجديد على تعديل سطوع الصور التي يتم مشاركتها من داخل تطبيق فيس بوك بشكلٍ مباشر، لتحاول بأن تجعلها أكثر وضوحًا دون أي مساهمة من المستخدم، مع ترك خيار التعديل الجديد مفعّل افتراضيًا ضمن التطبيق.

ويمكن للمستخدم الضغط على زر العصاة السحرية لإيقاف التعديل الذي تم إجراءه بشكلٍ تلقائي على الصورة المحددة، كما يمكنه إعادة تفعيل الخيار والتحكم بمقدار هذه التعديلات من الشريط الذي سيظهر في الأسفل، مع العلم أن فيس بوك تقوم حاليًا بتفعيل الخيار بشكلٍ تلقائي كلّما أراد المستخدم رفع صورة جديدة.

الميزة الجديدة أصبحت متاحة اليوم داخل تطبيق فيس بوك الخاص بنظام تشغيل iOS، دون وصول أي تحديث خاص بالتطبيق عبر المتجر، فهي تعمل بمجرّد قيام المستخدم بنشر صورة جديدة من داخل تطبيق فيس بوك بشكلٍ مباشر.

