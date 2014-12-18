آمازون تطلق خدمة توصيل الطلبات خلال ساعة واحدة

أعلنت شركة آمازون، عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح من خلالها توصيل الطلبات إلى زبائنها خلال ساعة واحدة فقط من لحظة شراء المُنتج.

وتتوفر الخدمة التي أطلقت عليها الشركة اسم "برايم ناو" Prime Now لمستخدمي آمازون في مدينة مانهاتن الأميركية فقط، خلال الفترة الحالية، إلا أن الشركة وعدت بتوسيعها كي تشمل مناطق أخرى في المستقبل القريب.

ولا تتوفر خدمة التوصيل خلال ساعة لجميع المنتجات المتوفرة على موقع Amazon.com، إذ إنها متاحة فقط لعشرات الآلاف من المنتجات المتنوعة مثل الأغراض المنزلية والإلكترونيات والألعاب وأدوات المطبخ وأجهزة التلفاز وغير ذلك. ويمكن للمستخدمين تصفّح المُنتجات المتوفرة للتوصيل خلال ساعة، من خلال تطبيق خاص بالخدمة يُتيح طلب المُنتج مُباشرة عبر الهاتف الذكي.

وتبلغ تكلفة التوصيل خلال ساعة 7.99 دولار أميركي، في حين يُمكن للزبون طلب خدمة التوصيل خلال ساعتين بشكل مجاني.

يُذكر بأن خدمة "برايم ناو" متوفرة فقط لمُشتركي خدمة "آمازون برايم" والتي يُكلّف الاشتراك فيها 100 دولار سنوياً يحصل فيها المُشترك على توصيل مجاني للكثير من المُنتجات ووصولًا إلى خدمات آمازون للفيديو والموسيقى حسب الطلب.

