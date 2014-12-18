لعبة ألغاز عربية مجانية لأجهزة آيفون

تعتبر ألعاب الألغاز من أمتع الألعاب على الأجهزة الذكية، حيث تتوفر مجموعة كبيرة من الألعاب التي تختلف من حيث الفكرة، لكن الهدف الأساسي منها هو حل اللغز للانتقال بين المستويات والمراحل.

ويمكن للمستخدمين تجربة لعبة الكلمات الضائعة العربية، وهي لعبة ألغاز توفر أكثر من 14 مجموعة لاختيار أحدها والبدء في البحث عن كلمات من الحروف الظاهرة على الشاشة، وكلما كان وقت اكتشاف الكلمات أقل حصل المستخدم على تقييم أفضل.

استخدام اللعبة بسيط جداً، فبعد تشغيلها يختار المستخدم مجموعة الكلمات التي يفضلها، مثل إسلامية، طعام، إنسان أو حيوانات، لتظهر الأحرف على الشاشة ويبدأ بالبحث عن الكلمات.