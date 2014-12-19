جديد سامسونغ: جالاكسي أس 6 بشاشة منحنية من الجانبين

كشف تقرير إخباري عن بعض المعلومات حول الطراز الجديد من سلسلة هواتف سامسونج الذكية "جالاكسي أس” Galaxy S، وهو الهاتف المنتظر تسميته “جالاكسي إس 6″ Galaxy s6.

وزعم التقرير، الذي جاء على لسان مصدر مطلع بموقع HDBlog الإيطالي، أن الهاتف "جالاكسي إس 6" سيضم، ولأول مرة بين هواتف سامسونج، شاشة منحنية على كلا جانبيه الأيمن والأيسر.

وكانت سامسونج قد كشفت لأول مرة عن تقنية الشاشات المنحنية في هواتفها الذكية، بالهاتف اللوحي "جالاكسي نوت إيدج"، والذي يضم شاشة منحنية على جانب واحد فقط. وأضاف التقرير أن سامسونج تعتزم كذلك تصنيع هاتفها الذكي الجديد في سلسلة "جالاكسي أس" من الألمونيوم بالكامل، على عكس الإصدارات السابقة التي استخدمت فيها البلاستيك.

كما أكد أن الشركة قررت إلغاء خطة اقتضت بالكشف عن "جالاكسي أس 6" في يناير بمعرض CES 2015 التقني بمدينة لاس فيجاس الأميركية، حيث تنوي الكشف عن الهاتف الذكي الجديد خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وتريد سامسونج إعادة جذب أنظار المستهلكين إلى هواتف سلسلة "جالاكسي أس"بعد أن شهد أخر إصداراتها في السلسلة، وهو الهاتف "جالاكسي إس 5"، مبيعات أقل من المتوقعة بنسبة بلغت 40 بالمائة.

هذا، وأشار التقرير إلى أن الشركة ستطرح الهاتف الذكي الجديد في نسختين كلاهما من المعدن، على أن تعمل النسخة الأولى بمعالج من سلسلة "سنابدراجون" التي تطورها "كوالكوم"، وتعمل النسخة الثانية بمعالج Exynos 7 ثماني النواة المطور من قبل سامسونج بمعمارية 64 بت.

يذكر أن سامسونج كانت قد تخلت عن استخدام المواد البلاستيكية كمواد أساسية في صناعة هواتفها الذكية لأول مرة هذا العام عند الكشف عن مجموعة من هواتف سلسلتها الجديدة "جالاكسي إيه" Galaxy A التي امتازت بهيكل معدني كامل.