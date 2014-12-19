ياهو توقف بيع صور فليكر ورد فعل عنيف من المصورين

أعلنت شركة ياهو إنهاء ممارسة جديدة ومثيرة للجدل تتعلق بطباعة وبيع الملايين من الصور التي يتم تحميلها إلى خدمة تبادل الصور التابع لها، فليكر، بعد أن اشتكى المصورون من أن الشركة تكسب المال من أعمالهم دون أن تقاسمهم الأرباح.

وفي منشور لها الخميس، اعتذرت الشركة للمستخدمين وقالت إنها ستزيل 50 مليون صورة من "فليكر وول آرت" Flickr Wall Art، وهو متجر إلكتروني تبيع الشركة من خلاله مطبوعات الصور المنشورة على الموقع مقابل 49 دولارا.

وكانت ياهو قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستبيع الصور المرخصة بموجب "المشاع الإبداعي" Creative Commons، وهو مستودع عبر الإنترنت يضم الصور والكتابات التي تسمح للمبدعين الآخرين بإعادة استخدامها مجانا في ظل ظروف معينة.

لكن هذه الخطوة أثارت حفيظة العديد من المصورين على فليكر الذين قالوا إنهم لم يقصدوا بأعمالهم أن تجري طباعتها وأن تباع بهذه الطريقة.

ورأى بعض المصورين في قرار بيع هذه الصور أنه الأحدث ضمن سلسلة من التحركات التي قامت بها ياهو بغية كسب المال من فليكر على حساب مجتمعه الكبير الذي يضم عددا هائلا من المصورين.

وشملت هذه التحركات وضع إعلانات أكبر على الموقع، وكذلك إزالة خدمة "فليكر برو"، وهو اشتراك سنوي لتخزين غير محدود من الصور.

