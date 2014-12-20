إليكم شروط "فيسبوك" للعام الجديد!

يبدو أن موقع التواصل الاجتماعي وضع شروط استخدام جديدة سيبدأ بتطبيقها كما هو مرجح مطلع العام المقبل 2015. وبحسب ما تم تداوله عبر حسابات العديد من مستخدمي الموقع الأزرق، فإن الأخير سيتيح لنفسه الوصول إلى بيانات كل مستخدم على نطاق واسع، ما دفع العديد من المستخدمين إلى نشر status يؤكد على خصوصية البيانات ووجوب عدم استباحتها تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وفي التفاصيل التي تم تداولها أن الشروط الجديدة تتلخص بما يلي:

١- تسمح الشركة الأميركية لنفسها بالوصول إلى بيانات المستخدم على نطاق أوسع.

٢- كما تسمح لنفسها الوصول إلى بيانات جهات الاتصال وبيانات الدفع المخطط تقديمها من قبل الشركة أيضًا.

٣- فضلاً عن تحليل المشتريات والمعاملات المالية، التي يتم تقديمها عبر شبكة الويب.

