انستغرام تطلق حملة تطهير وجاستين بيبر أول المتضررين



أزالت خدمة تبادل الصور انستغرام الملايين من الحسابات التي يُعتقد أنها تقوم بإزعاج المستخدمين، مما أثار غضب العديد من المستخدمين الشرعيين.

وانتقد المستخدمون الذين فقدوا الكثير من متابعيهم الإجراء الجديد، الذي حمل اسم "نشوة انستغرام" Instagram Rapture.

وحالها حال الشركة الأم، فيسبوك، تقوم انستغرام بصورة روتينية بإزالة حسابات للحد من الإزعاج ومنع المستخدمين من شراء متابعين ليظهروا أكثر شعبية.

وأدت عملية التطهير تلك إلى خسارة البعض 56 بالمئة من متابعيهم، كما خسر المغني جستن بيبر نحو 3,538,228 متابعاً بالإضافة إلى كيم كاردشيان وغيرها من المشاهير. إلى ذلك، خسر خبير تسويق عبر الإنترنت، يدعى ويلينجتون كامبوس، حوالي 3,284,304 متابعين.

كما خسر حساب يحمل اسم chiragchirag78 ما يقرب من 99 بالمئة من المتابعين الذين كان يصل عددهم إلى 3,660,460، ثم قام هو بنفسه بحذف حسابه.

وخسرت خدمة انستغرام التي أبلغت مستخدميها بعزمها القيام بهذه الخطوة في وقت سابق من هذا الشهر، نفسها 18,880,211 متابعا فجأة.

وردا على عملية "التطهير" تلك، وجّه كثير من مستخدمي الموقع كلمات قاسية لانستغرام، بينما أثنى آخرون على ذلك ونظروا إلى الوجه المشرق من العملية.

وكانت انستغرام قد أعلنت في 11 ديسمبر الجاري عن بلوغ عدد مستخدميها الـ 300 مليون مستخدم نشط شهريا، يقومون بمشاركة ما يزيد عن 70 مليون صورة وفيديو كل يوم.

