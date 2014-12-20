كيف يمكنك تحميل مقاطع الفيديو من فيسبوك على "آيفون"

لا يوفر موقع فيسبوك بشكل افتراضي إمكانية تحميل مقاطع الفيديو لحفظها ومشاهدتها لاحقاً، لكن تتوفر الكثير من البرامج للحاسب والتي يمكن من خلالها إتمام هذه العملية بكل سهولة.

مستخدمو أندرويد أيضاً بإمكانهم الاستعانة بأكثر من تطبيق، لكن نظام آي أو إس لأجهزة آبل الذكية لم يقدم الكثير من الحلول في هذا المجال.

لذا يمكن لمستخدمي آيفون تجربة تطبيق Video Downloader Plus المجاني والذي من خلاله يمكن تحميل أي مقطع فيديو وحفظه على الجهاز لمشاهدته لاحقاً في أي وقت.

يضغط المستخدم بعد تشغيل التطبيق على تبويب تصفح Browse ويقوم بفتح موقع فيسبوك وتسجيل الدخول بحسابه. بعدها ولتنزيل أي فيديو يتم الضغط عليه بشكل مطول لتظهر قائمة يختار المستخدم منها Download.