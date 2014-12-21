برنامج مجاني لقفل وإخفاء الملفات والمجلدات في ويندوز

يتوفر بشكل افتراضي داخل نظام ويندوز أداة لإخفاء الملفات والمجلدات بكل سهولة. لكنها لا تُعد الأمثل لأن أي مُستخدم بإمكانه استعراض الملفات المخفيّة بكل سهولة.

لذا يُمكن لمستخدمي ويندوز تجربة برنامج Secure Folders المجاني والذي من خلاله يُمكن إخفاء وقفل أي ملف أو مجلد داخل الحاسب بكل سهولة، من دون وجود إمكانية لفك هذا القفل أو الإخفاء إلا من خلال إدخال رمز الحماية الذي قام المُستخدم بتحديده.

بعد تشغيل البرنامج يقوم المُستخدم بتحديد الملف أو المجلد لتتم إضافته إلى القائمة، بعدها يُمكن اختيار نوع العملية من القائمة، حيث يتم اختيار Hidden للإخفاء وLocked للقفل.