Polaroid تعيد الكاميرات الفورية إلى الحياة

من منا لم تكن له تجربة في الطفولة مع الكاميرا الفورية، والتي كنا نعتبرها أشبه بالسحر لقدرتها على التحميض وطباعة الصور في الحال.

وفي القرن الـ21 عصر التقنية الحديثة، قررت شركة Polaroid العودة بصبحة الكاميرا الفورية لكن بمواصفات عصرية. فقد أطلقت الشركة النسخة الأحدث Polaroid Socialmatic التي تتناسب ومتطلبات العصر الحالي من مشاركة ونشر الصور على شبكات التواصل الفوري.

وتشبه هذه الكاميرا المربعة شكل أيقونة إنستغرام المستوحاة من الكاميرات الفورية القديمة، وهي مزودة بكاميرا رئيسية بدقة 14 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل. وتعمل بنظام أندرويد مع شاشة لمس بقياس 4.5 بوصة.

ويمكن ربط الكاميرا مع تطبيقات فيسبوك وتويتر وإنستغرام على الهاتف، عن طريق الواي فاي أو البلوتوث.

وتمتلك الكاميرا طابعة مدمجة مباشرة، تعتمد على تقنية الطباعة غير الحبرية المقاومة للماء. وتطبع الصورة بقياس بطاقة العمل تقريبا.

هذه الكاميرا متوفرة للطلب المُسبق بسعر 299 دولاراً، وسيبدأ بيعها مع دخول العام القادم.