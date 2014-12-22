استخدام نفس حساب واتساب في أندرويد على الحاسب

لم تعد عملية استخدام "واتساب" على الحاسب من الأمور المستحيلة على الرغم من عدم وجود هذا الخيار بشكل افتراضي داخل التطبيق، لكن معظم الطرق تجبر المستخدم على إنشاء حساب جديد على الحاسب يختلف عن الحساب المستخدم على الهاتف.

ويمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من تطبيق WhatsCloud المجاني والذي يسمح باستخدام نفس الحساب على الهاتف الذكي والحاسب.

ويحتاج المستخدم لحصول على صلاحيات الجذر Root قبل تثبيت التطبيق، حيث يمكن زيارة الرابط http://www.androidcentral.com/root للاطلاع على طريقة إتمام هذه العملية. وبعد تثبيت التطبيق، يقوم بإنشاء حساب مجاني ليحصل على رمز أمان خاص به.

ويقوم بالتوجه إلى الرابط https://whatscloud.io والضغط على Login وإدخال رمز الأمان الظاهر على شاشة الهاتف، لتتم مزامنة المحادثات بين الهاتف والحاسب، ويتمكن المستخدم بعدها من إتمام المحادثات من الحاسب أو الهاتف بكل سهولة.