تعرف على جديد "بلاكبيري" و"انستغرام" و"آبل"

يبدو أن "بلاكبيري BlackBerry" لم تيأس وستظل تكافح للعودة إلى الأضواء من جديد بعد تراجعها في سوق الهواتف الذكية.. هذه المرة بجهاز كلاسيكي.. يحوي العديد من المواصفات..

فكما قال أرنولد: " I will be back"، ترجع "بلاك بيري" مع هاتفها ذا الشكل الجديد ولكن بمواصفات كلاسيكية ساعدت في إنجاح النسخ الأولى من الجهاز، ومن بينها الزر الأوسط الذي يتحكم بالجهاز والتنقبل بين صفحاته.

وظاهر الأمر أن "بلاك بيري" تعول كثيراً على الجهاز الذي عرضته في نيويورك حتى تعود به للأضواء، فهل ستنجح في بيئة تضج بالجديد والمثير؟

انستغرام Instagram

ومن "بلاك بيري" إلى "انستغرام Instagram" وآخر تحديثاته التي طالت التطبيق بتحديث 5 فلاتر للصور، وهذا التحديث يعد الأول منذ سنتين بهذا الشكل.

ومن خلال هذا التحديث يستطيع المستخدم إعادة ترتيب الفلاتر التي يستعملها بشكل متكرر، وعرضت أيضا الفلاتر الخمس الجديدة في أول القائمة كما سمحت للمستخدم بمعاينة فورية للصور على شكل مصغر قبل حفظ الصورة ونشرها.

ساعة آبل Apple watch

واخيراً الى "آبلApple " وساعتها، فلو كنت تعتقد بأن مبلغ ثلاثة آلاف دولار على ساعتها المطلية بالذهب غالية وضرباً من الجنون، فما بالك بساعة أطلقتها شركة "ميرفيس" وسعر القطعة فقط 30 ألف دولار، وستكون باعداد محدودة في السنة من 5 إلى 10 قطع، فهل تصرف مبلغ كهذا على ساعة "آبل"؟

