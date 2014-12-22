فيسبوك تطلق ميزة تغيير تاريخ نشر المشاركات

أطلق موقع فيسبوك الأسبوع الفائت ميزة جديدة تُمكّن أصحاب الصفحات من نشر المشاركات في تاريخ قديم، من دون أن يشعر المُتابعون أن المُشاركة تم إضافتها مؤخراً. وأصبح بإمكان المُستخدمين الآن الاستفادة من هذه الميزة في الحسابات العادية.

وللوصول إلى هذه الميزة، يضغط المُستخدم على أيقونة السهم الموجودة بجانب المُشاركة التي قام بنشرها، ليلاحظ وجود خيار تغيير التاريخ Change Date، بالضغط عليه تظهر نافذة جديدة تسمح باختيار التاريخ بشكل مُفصّل مع إمكانية التحكم بالساعة التي نُشرت فيها المُشاركة.

أخيراً، وبمجرد الضغط على حفظ، يتم تغيير تاريخ المُشاركة لكن تظهر أيقونة تُخبر المُستخدمين أن المُشاركة نُشرت بالتاريخ الحقيقي وتم تغييرها إلى التاريخ الذي حدده المُستخدم.