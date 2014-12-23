تطبيق الملصقات الجديد يصل لنظام آي أو إس

وصلت النسخة الخاصة بنظام التشغيل آي أو إس من تطبيق الملصقات الجديد "ستيكرد فور مسنجر" Stickered for Messenger، الذي أعلنت عنه فيسبوك قبل أيام.

وكانت فيسبوك قد أعلنت، السبت الماضي، عن طرح تطبيق جديد يتيح للمستخدم إضفاء المؤثرات على الصور من خلال إضافة الملصقات عليها.

وكانت الشركة قد أطلقت تطبيق Stickered for Messenger أولا لنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل، والثلاثاء، وصل التطبيق إلى نظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية.

ويوفر تطبيق Stickered for Messenger للمستخدمين نفس الملصقات التي يوفرها تطبيق التراسل الفوري "فيسبوك مسنجر" Facebook Messenger، ويتيح للمستخدمين التقاط الصور الجديدة عبر الكاميرا الأمامية أو الخلفية للهاتف، أو استعمال الصور الموجودة مسبقاً في الهاتف وتعديلها عبر إضافة عشرات الملصقات عليها ثم مشاركتها عبر تطبيق "فيسبوك مسنجر".

وتسعى فيسبوك من خلال هذه الخطوة إلى دفع المستخدمين لتنزيل تطبيق التراسل الفوري التابع لها والذي أعلنت قبل مدة عن تخطي عدد مستخدميه النشطين شهريا الـ 500 مليون مستخدم.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 8.0 من نظام التشغيل آي أو إس تنزيل تطبيق Stickered for Messenger الجديد الذي يأتي بحجم 2 ميجابايت فقط من متجر آب ستور.