دروس مجانية لتعلّم برمجة تطبيقات آيفون

أطلقت آبل منتصف العام الجاري لغة برمجة جديدة لكتابة تطبيقات لأجهزتها الذكية وحواسبها حملت اسم سويفت Swift.

ولأن اللغة جديدة لا تتوفر الكثير من المصادر التي يمكن الاستعانة بها لتعلّم طريقة برمجة تطبيقات لآيفون وآيباد باستخدامها.

لذلك يمكن للمستخدمين الراغبين بتعلّم هذه اللغة الاستفادة من موقع https://www.airpair.com/swift الذي يوفر مجموعة من المقالات والدروس المتعلقة بهذه اللغة، والتي تقدم للمستخدمين فكرة شاملة عن أساسياتها وطريقة بناء تطبيقات باستخدامها.

ويمكن الوصول إلى سلسلة دروس لبناء تطبيق من خلال الرابط http://goo.gl/iCoZWZ.

هذه السلسلة مكونة من 3 دروس تفيد المبتدئين بشكل كبير. كما يمكن تسجيل حساب مجاني في الموقع للحصول على كتب أو مقاطع فيديو مجانية متعلقة بهذا المجال.