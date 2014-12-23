سيارة ذاتية القيادة.. جديد "غوغل"

نشرت "غوغل"، الاثنين، ما قالت إنها صورة أول نموذج متكامل لسيارتها ذاتية القيادة، وذلك بعد أن كانت قد استعرضت في مايو الماضي النموذج الأولي الذي لم يكن مكتملا بعد.

وقالت "غوغل" إنها اختبرت الكثير من النماذج قبل الوصول إلى هذا النموذج النهائي الذي يتضمن مجموعة من الأجزاء الموجودة في السيارات التقليدية مثل أنظمة التوجيه والتوقف، بالإضافة إلى الأجزاء التي تتيح للسيارة القيادة بشكل آلي مثل الكمبيوتر والحساسات.

وستبدأ "غوغل" باختبار هذا النموذج ضمن مسارات تجريبية خلال الأيام القادمة، في حين تتوقع اختبارها في الشوارع الحقيقية في شمال كاليفورنيا العام القادم.

وفي البداية سيتم اختبار السيارة مع وجود مشرفين يقومون بمراقبة أداء السيارة باستخدام أجهزة تحكم يدوية مؤقتة، للتأكد من اجتياز السيارة لاختبارات السلامة قبل طرحها لاحقاً في الأسواق خلال فترة لم يتم تحديدها.

