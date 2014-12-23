كيف تستعيد رسائل واتساب المحذوفة؟

يبدو أن السؤال عن كيفية استعادة الرسائل المحذوفة، أكثر الأسئلة طرحاً على موقع الـ WhatsApp. فالمسألة تشكل نوعاً من الاحباط لكل مستخدم حذف رسائله سهواً أو قصداً وأراد استرجاعها. إلا أن موقع واتساب أشار إلى أنه ينشئ ما يشبه النسخة الاحتياطية من تاريخ الدردشة على الهاتف الخاص بكل مستخدم، ويمكن إلغاء تثبيت وإعادة تثبيت رسائل ال WhatsApp لاستعادة هذه النسخة.

أما الخطوات التي عليك استخدمها لاسترجاع ما حذفته تحديداً على هواتف نظام أندرويد، علماً أن الخطوات تقريباً تتشابه على نظام IOS ، فهي التالية:

أولاً: الذهاب إلى الإعدادات Settings ومن ثم الضغط على خيار التطبيقات، وبعدها على تطبيق واتساب.

ثانياً: النقر مرة واحدة على خيار حذف البيانات Clear Data حيث ستظهر رسالة تحذيرية يوجد ضمنها خيار موافق أو Ok، يجب الضغط عليه ليتم حذف جميع البيانات المخزنة على التطبيق.

ثالثاً: التوجه إلى تطبيق واتساب، فبعد أن قمتم بحذف جميع البيانات سيطلب واتساب إعادة التعريف مرة أخرى، والتي تشبه ما قمتم به أول مرة قمتم فيها بتحميل التطبيق.

رابعاً: وبعد إدخال رقمكم لتعريف التطبيق، ستظهر رسالة تقول إن ملف دعم قد وجد أو Backup Found، حيث يتوجب عليك الضغط بعدها على خيار إعادة تخزين أو Restore.

بعد الضغط على إعادة التخزين سيتم استرجاع جميع الرسائل التي قمت بحذفها قبل قيامك بهذه العملية.

لكن يجب الانتباه إلى أنك بذلك ستفقد جميع الرسائل التي لم يشملها ملف Backup التي قمت بإعادة تخزينها، لذلك يفضل حفظ المحادثات المهمة التي أجريتها بعد آخر Backup، خارج تطبيق واتساب قبل إجراء هذه العملية.