غوغل تبدأ بعرض كلمات الأغاني ضمن نتائج البحث

بدأت شركة غوغل بعرض كلمات الأغاني ضمن صفحة نتائج البحث، وذلك لدى قيام المُستخدم بالبحث عن عنوان الأغنية ضمن مُحرّك بحث غوغل.

ورغم أن الشركة لم تُعلن عن الميزة رسمياً، فإن بعض المُستخدمين لاحظوا ظهورها مؤخراً ضمن صفحة نتائج البحث عند قيامهم بكتابة عنوان إحدى الأغاني، ويبدو أن غوغل ما زالت تختبر الميزة ولم تقم بطرحها بشكل كامل بعد، حيث لم تظهر لجميع المُستخدمين، كما أنها لا تعرض الكلمات الخاصة بجميع الأغاني التي يتم البحث عنها.

ويظهر جزء كبير من كلمات الأغنية ضمن قسم خاص بها في رأس الصفحة، وذلك فوق نتائج البحث التقليدية الأخرى، مع رابط في نهايتها يحوّل المُستخدم لدى الضغط عليه إلى صفحة الأغنية في متجر غوغل بلاي، حيث يستطيع المُستخدم قراءة الكلمات كاملةً مع إمكانية شراء الأغنية من المتجر.

ويبدو أن هذه وسيلة جديدة من غوغل تهدف من خلالها لجذب المستخدمين إلى متجرها من أجل شراء الموسيقى.