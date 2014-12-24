برامج مجانية تعيد لك ملفاتك المحذوفة في ويندوز

يدرك معظم المستخدمين أن حذف الملفات من الحاسب لا يعني إزالتها بشكل كامل من جهاز الكمبيوتر، وحتى بعد القيام بعملية فورمات Format للجهاز، تبقى هناك احتمالية عالية لاستعادة هذه البيانات، لأنها تترك أثراً على القرص الصلب، إلا في حالة الكتابة فوق هذا الأثر.

لذلك يمكن لمستخدمي ويندوز الاستعانة بأكثر من برنامج لاستعادة الملفات المحذوفة، فبرنامج Recuva مثلا يعتبر من أفضل البرامج في هذا المجال، وهو يتوفر بنسختين مجانية ومدفوعة. ومن خلاله يمكن اختيار القرص الصلب للبحث عن ملفات محذوفة واستعراضها قبل إتمام عملية الاستعادة.

أما برنامج TestDisk فهو من البرامج المتميزة أيضاً حيث يمكن تشغيله من موجه الأوامر Command Line، ليقوم بفحص شامل للقرص الصلب.

ويُمكن أيضاً تجربة برامج مثل FreeUndelete أو Pandora Recovery ، التي تبدأ بالبحث داخل سلّة المهملات ثم تنتقل إلى بقية النظام.