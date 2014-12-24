موقع يلهم المصممين عبر عرض التصاميم ومشاركتها

يساعد الاطلاع على التصاميم بشكل مستمر في تحسين نظرة المستخدم، وإضافة أفكار جديدة إلى مخيّلته لاستخدامها لاحقاً عند البدء في تصميم جديد. ولهذا الغرض يتوفر الكثير من المواقع التي تعد مصادر للإلهام، حيث تقدم كمية كبيرة من التصاميم يومياً للاطلاع عليها.

ويمكن للمستخدمين المهتمين بهذا الموضوع تجربة موقع http://ocean.ink، الذي يوفر منصة تسمح بمشاركة التصاميم مع وجود مساحة مخصصة لبقية الأعضاء لكتابة آرائهم وملاحظاتهم لتحسين تصميم ما.

وبعد الدخول إلى الموقع، تظهر التصاميم مباشرة، حيث يمكن اختيار أحدها لإظهار التصميم بشكل كامل بقصد معاينته والحصول على تفاصيل متعلقة به.