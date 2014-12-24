5 تطبيقات مجانية لقياس دقات القلب على أندرويد وآيفون

تتميّز الأجهزة الذكية بوجود الكثير من الحسّاسات بداخلها، وهو بدوره فسح المجال أمام المطورين للاستفادة منها داخل تطبيقاتهم وإطلاق تطبيقات ذكية تُضيف وظائف وميزات جديدة لهذه الأجهزة. ويمكن للمستخدمين قياس دقات القلب من خلال هذه الأجهزة ودون الحاجة إلى استخدام أي ملحق.

مستخدمو أجهزة آيفون بإمكانهم تجربة تطبيق Cardiio المتخصص في قراءة دقات القلب وعرضها للمستخدم، مع عرض سجل شهري أو أسبوعي لمتابعة حالة الجسم بشكل متكرر.

أما تطبيق Instant Heart Rate فهو يتوفر لأجهزة أندرويد وآيفون ويقدم نفس وظيفة التطبيق السابق، فمن خلال وضع الأصبع على الكاميرا، تبدأ العملية ويعرض النتيجة بعد 15 ثانية على الأكثر.

ويعتبر تطبيق Runtastic Heart Rate من التطبيقات المميزة والذي يتوفر أيضاً لأجهزة آيفون وأندرويد، ومن خلاله يمكن قياس دقات القلب وتحديد الحالة النفسية ووضعية القياس ليعطي للمستخدم فكرة أوسع ويساعده في تحسين الصحة العامة.

جميع هذه التطبيقات تمت تجربتها واختبار مدى دقتها من خلال إجراء نفس القياس باستخدام جهاز طبي متخصص، ووجد أن النتائج دقيقة بنسبة عالية جداً.