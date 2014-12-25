ألعاب "بلاي ستيشن" على تلفزيونات سامسونغ بدون المنصة

أعلنت شركتا سامسونغ وسوني عن شراكة تهدف إلى توفير ألعاب "بلاي ستيشن" على أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بالأولى دون الحاجة إلى امتلاك منصة الألعاب "بلاي ستيشن" التابعة للأخيرة.

وبموجب الصفقة، ستكون أجهزة التلفاز الذكية التابعة لسامسونغ في الولايات المتحدة وكندا قادرة على الوصول إلى خدمة بث الألعاب "بلاي سيتشن ناو PlayStation Now" خلال النصف الأول من العام المقبل 2015.

وتتيح خدمة "بلاي ستيشن ناو" للمستخدم بث الألعاب من الويب على جهاز التلفاز مباشرة دون الحاجة إلى امتلاك منصة "بلاي ستيشن"، لكن يحتاج اللاعب إلى وجود مقبض التحكم "دول شوك 4 Dual Shock".

وبعد ذلك، يمكن للمستخدم الوصول إلى خدمة "سمارت هب Smart Hub" التابعة لسامسونغ على التلفاز لتنزيل خدمة "بلاي ستيشن ناو"، ثم الاختيار من بين ما يزيد على 200 لعبة من ألعاب منصة "بلاي ستيشن".

ويجري بث الألعاب من السحابة، لذا لا داعي لتنزيلها على التلفاز، ويمكن للمستخدم لعب الألعاب عبر الإنترنت مع الأصدقاء، وحفظ المستوى الذي وصل إليه لمواصلته لاحقاً.

وستكون أجهزة التلفاز الذكية التابعة لشركة سامسونغ الأولى من غير أجهزة سوني التي توفر خدمة "بلاي ستيشن ناو" المتاحة في الوقت الراهن لمنصات الألعاب، "بلاي ستيشن 4" و"بلاي ستيشن 3"، ومنصة الألعاب المحمولة "بلاي ستيشن فيتا"، إضافة إلى أجهزة التلفاز التابعة لسوني، ومنصة "بلاي ستيشن تي في PlayStation TV".

وحالياً لاتزال خدمة "بلاي ستيشن ناو" في مرحلتها التجريبية المفتوحة التي بدأت في وقت متأخر من شهر يوليو الماضي. هذا ولم تتطرق سوني إلى ما إذا كانت تعتزم إطلاق الخدمة بنسختها النهائية قبل توفيرها لأجهزة التلفاز من سامسونغ.