40 تطبيقاً مجانياً من أندرويد بمناسبة أعياد الميلاد

بمناسبة الأعياد، تقوم معظم الشركات بطرح تطبيقاتها بسعر مخفض أو مجاني لجميع المستخدمين، إلا أن نسبة التطبيقات التي تطرح مجاناً قليلة جداً ولا يمكن الوصول إليها بكل سهولة.

لكن مستخدمي أندرويد بإمكانهم الآن تثبيت 40 تطبيقا مدفوعا على متجر غوغل بلاي بشكل مجاني، وذلك من خلال تثبيت متجر أمازون Amazon Shopping.

بعد تثبيت المتجر وفتحه، يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة القائمة الموجودة في الأعلى، ويختار منها التطبيقات والألعاب Apps & Games، لتظهر صفحة جديدة تحتوي في الأعلى على إعلان بعنوان Up To 220$ in Paid Apps & Games Free. بالضغط على هذا الإعلان ينتقل المستخدم إلى قائمة التطبيقات المتوفرة لتحميلها مجاناً.