مرسيدس وإل جي تطوران التصوير بالسيارات ذاتية القيادة

أعلنت شركتا إل جي ومرسيدس بنز، اللتان تعدان أحد أبرز العلامات التجارية في سوق صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات، اليوم عن شراكة تقوم الأول بموجبها بتزويد الأخيرة بأنظمة تصوير مجسمة (ستريو) لتُستخدم في السيارات ذاتية القيادة المستقبلية.

وكجزء من هذه الشراكة، ستقوم صانعة السيارات الألمانية بترخيص أجزاء من تقنية الرؤية 6D Vision الخاصة بها لشركة إل جي التي ستقوم بدروها بالعمل على تحسين "أنظمة مساعدة السائق المتقدمة" ADAS الحالية.

وتقول إل جي إنها تعتزم نقل هذه التقنيات من شركة الترفيه المنزلي والاتصالات المتنقلة التابعة لها إلى شركتها الخاصة بمكونات السيارات، LG Vehicle Components.

وأضافت الشركة أن تقنيات ADAS تشمل في الوقت الراهن "أنظمة الكاميرات الأحادية والمجسمة الأمامية" لتقنية "فرملة الطوارئ الذاتية"، و"مساعد الحفاظ على المسار"، و"التعرف على إشارات المرور"، و"مساعد النور العالي"، و "حماية المارة وراكبي الدراجات".

كما تشمل هذه التقنيات "أنظمة مراقبة حالة السائق" التي تراقب الحالة الحيوية "البيومترية" الخاصة بالسائق، مثل مستويات الانتباه أو النعاس، وموضع العين، إلى جانب "أنظمة مراقبة الرؤية المحيطية" التي تساعد السائق في حركات ركن السيارات.

ومن جانبه، قال وجونج لي، الرئيس التنفيذي لشركة LG Vehicle Components "مرسيدس بنز هي الشريك المثالي لإل جي نظرا لكون كلتا الشركتين تتشاركان نفس الرؤية لمقدار قدرة تقنيات ADAS على تحسين رفاهية وحياة جميع المستهلكين".

ويأتي إعلان شركة إل جي على خطى نظيرتها غوغل، التي أعلنت في وقت سابق هذا الاسبوع أن أول نموذج أولي كامل لسيارتها ذاتية القيادة أصبح جاهزا بالفعل ليجري اختباره على الطرقات. وكانت الشركة كشفت لأول مرة عن خططها المتعلقة بالسيارات بدون سائق في مايو من هذا العام.