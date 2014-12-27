تويتر يعود للعمل بشكل طبيعي بعد توقف مفاجئ

تفاجأ مستخدمو "تويتر" اليوم بتوقف الخدمة عن العمل وعدم القدرة على نشر التغريدات أو الدخول إلى الموقع أو حتى استخدام التطبيق.

وأجرت البوابة العربية للأخبار التقنية اختباراً سريعاً تستطيع أن تؤكد من خلاله أن تويتر تعرض لتوقف في عدد من بلدان العالم، بما فيها الإمارات العربية المتحدة على شبكة اتصالات، في حين أن الخدمة استمرت بشكل جيد على شبكة دو.

وكان العديد من مستخدمي تويتر في الإمارات وتحديداً من عملاء شركة اتصالات قد أكدوا أنهم لا يستطيعون الدخول إلى موقع الخدمة وأن التطبيقات لا تعمل على جلب التحديثات.

وفي الوقت الذي تنتشر فيه بعض الأخبار من هنا وهناك حول توقف الخدمة في عدد من المدن الأجنبية، إلا أنه ليس ثمة تأكيد حول ذلك، إلا أن الخدمة عادت بشكل كامل في الإمارات على شبكة اتصالات.

ويذكر أن حالة الخدمة الرسمية من تويتر لا تشير إلى خلل أو عطل في الوقت الراهن.



