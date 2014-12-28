أفضل تطبيقات آيفون وآيباد لهذا الأسبوع

محادثات فورية آمنة – Silent Text 2

كثيرة هي تطبيقات المحادثة الفورية المتوفرة للأجهزة الذكية. لكن ما أن ينتشر التطبيق، حتى تبدأ أخبار الخروقات الأمنية وضعف مستوى الحماية بالظهور، وهو مايُقلق المُستخدم. لذا يُمكن لمستخدمي آيفون تجربة تطبيق Silent Text 2 المجاني والذي يوفر وسيلة لإجراء المحادثات الفورية لكن بشكل آمن من خلال تشفير الرسائل الصادرة والواردة مع ضمان الحفاظ على خصوصية المُستخدم.

محادثة فورية دون انترنت – FireChat

وبعيداً عن موضوع الخروقات الأمنية والاختراقات، يُمكن لمستخدمي أجهزة آيفون تجربة تطبيق FireChat المجاني والذي يوفر أداة للتواصل الفوري دون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت من خلال الاعتماد على تقنيات مثل دايريكت واي فاي أو بلوثوث، مما يسمح ارسال واستقبال الرسائل دون الحاجة للإنترنت.

أدوات لتمرين العقل – Peak

يُمكن الاستفادة بشكل كبير من الأجهزة الذكية في مجال الصحّة وتحسينها، حيث تتوفر تطبيقات لتحسين حالة النوم، تتبع نشاط المُستخدم اليومي، فضلاً عن مجموعة تطبيقات لتمرين العيون لتجنّب الإصابات. ويُمكن لمستخدمي آيفون تجربة تطبيق Peak الذي يوفر مجموعة أدوات تُساعد في تمرين العقل وتحسين الذاكرة.



التحضير للسفر – Tripnary

تُعتبر الأجهزة الذكية من أفضل الأدوات التي يُمكن اصطحابها عند السفر، فتطبيقات مثل فورسكوير، يلب أو تريب أدڤايزور تُساعد المُستخدم كثيراً في البحث عن أفضل الأماكن التي يُمكن الذهاب إليها. وتطبيق Tripnary يُمكن الإستعانة به أيضاً، فمن خلاله يُمكن التحضير للسفر من خلال استكشاف المدينة التي يرغب المُستخدم في السفر إليها، فضلاً عن إمكانية البحث عن الفنادق وتذاكر الطيران بكل سهولة.