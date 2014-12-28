تسريب معلومات لآلاف الحسابات بمواقع شهيرة

قامت مجموعة من قراصنة الإنترنت، تنسب نفسها إلى مجموعة "أنونيموس"، بتسريب ملف يضم الآلاف من المعلومات الحساسة لحسابات بمواقع وخدمات إلكترونية شهيرة.

وأكد القراصنة عبر تغريدة لهم على شبكة تويتر الاجتماعية، أن الملف يضم معلومات حساسة مثل كلمات السر وأسماء المستخدمين لنحو 13 ألف حساب.

وتعود المعلومات المسربة لحسابات في موقعي التجارة الإلكترونية أمازون وول مارت، وموقع شركة ديل، ومواقع الألعاب يوبي سوفت وEA وXBL Gamers، وخدمات مشاهدة الفيديو مثل hulu plus وUFC TV.

وضم الملف كذلك معلومات لحسابات مستخدمين بشبكتي الألعاب "بلاي ستيشن نيتورك" PSN و"إكس بوكس لايف" Xbox Live، وهما الشبكتان اللتان تعرضتا قبل أيام، وتحديدا في يوم عيد الميلاد، لهجوم إلكتروني تسبب في توقفهما لعدة ساعات.

وقالت مجموعة القراصنة إن عملية التسريب تلك تأتي على سبيل "المرح" ضمن احتفالاتهم بعيد الميلاد، وهي المجموعة التي قامت أيضاً بتسريب نسخة من فيلم "ذا إنترفيو".

ونشر القراصنة، في تغريدة أخرى، نسخة كاملة بحجم 2.05 غيغابايت من الفيلم الكوميدي المثير للجدل الذي تدور أحداثه حول محاولة اغتيال للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

يذكر أن سوني كانت قد بدأت في عرض الفيلم الكوميدي "ذا إنترفيو" على عدة منصات إلكترونية بشكل مدفوع، بعد رفض دور العرض الكبرى في أميركا لعرضه، حيث يتوافر على منصة مثل يوتيوب بسعر 5.99 دولار عند استئجاره و14.99 دولار عند شرائه.