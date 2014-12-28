تطبيق لتوفير شحن أجهزة أندرويد دون إغلاق

تتوفر في متجر تطبيقات أندرويد مجموعة كبيرة من التطبيقات لتوفير شحن الجهاز. كما تتوفر بشكل افتراضي أدوات داخل النظام لإتمام هذه العملية، لكن ما تقوم به حقيقةً هو إيقاف تشغيل بعض التطبيقات أو اتصال الإنترنت وهو ما قد يُزعج بعض المُستخدمين.

لذا يُمكن تجربة تطبيق Pixel Battery Saver المجاني، والذي يقوم بالتعديل على بيكسلات الشاشة من خلال إضافة اللون الأسود إليها، وهو بدوره كفيل لتوفير استهلاك الطاقة الكبير الذي تقوم به هذه الأجهزة.

بعد تثبيت التطبيق، يضبط المُستخدم نسبة التعتيم في الشاشة، ويختار النمط الذي يجده مُناسباً، مع إمكانية تشغيل التطبيق بشكل آلي عند إقلاع الجهاز.