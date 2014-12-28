هكذا تمحو ما بحثت عنه على الفيسبوك!

عندما تجري بحثا عبر حسابك على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، يقوم الموقع تلقائيا بتخزين جميع المعلومات التي أدخلتها بهدف مساعدتك في المرات القادمة على إيجاد ما تبحث عنه بسرعة وسهولة أكبر.

إلا أن هذه الخاصية على الرغم من المساعدة التي تقدمها على فيسبوك، باتت مبعث قلق للمستخدمين باعتبار أنها تقتحم جانبا من الخصوصية.

فتجميع موقع فيسبوك لقائمة بالعبارات والكلمات والمواقع وحتى الأسماء التي تقوم بالبحث عنها عبر الموقع، يشكل خطرا على خصوصية المستخدم لجهة إمكانية إطلاع أحد ما عليها، إما باستخدامه لحسابك عبر اختراقه، أو جراء نسيانك غلق حسابك على جهازك الخاص واستخدامه من قبل شخص آخر، أو على أجهزة أشخاص آخرين، حيث يمكنهم وقتها ببساطة شديدة الإطلاع على جميع تلك المعلومات الخاصة.

ولتفادي ذلك إليك الخطوات التالية:

انقر على أيقونة الإعدادات "settings" في أعلى يمين صفحة فيسبوك الرئيسية، ثم اذهب إلى صفحة الأنشطة الخاصة بك "Activity Log" في أسفل القائمة.

بعد النقر على "Activity Log" سوف تظهر لك قائمة من الخيارات، قم بعدها بالنقر على المزيد "More" ومن ثم اختر بحث "Search" .

بذلك سوف تظهر قائمة بجميع أنشطة البحث التي أجريتها على فيسبوك، وللتخلص منها ما عليك سوى الضغط على "Clear Searches" في أعلى الصفحة.