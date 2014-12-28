2014 عام الابتكارات.. وعصا السيلفي الأقرب إلى القلوب

شكل العام الذي يشرف على الرحيل عام الكرم التكنولوجي بامتياز، فخلاله تسابقت كبريات شركات التكنولوجيا للاستحواذ على النصيب الأكبر من اختيارات المستهلكين حول العالم، عبر سلة متنوعة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة والمتميزة، خاصة الأجهزة الذكية التي نالت نصيب الأسد.

وإن كان جهاز آيفون 6 الجديد حاز اهتمام الإعلام والمستهلكين عبر العالم لأسابيع خلال 2014، هو الذي أتى ليكسر قواعد الحجم لدى شركة آبل، خاصة بعدما عرف بـ"فضيحة الانحناء"، إلا أن أحداثا تقنية أخرى حجزت لها نصيبا أيضا، فعصا السيلفي كانت الابتكار الأكثر انتشارا واستخداما خلال 2014، بعد أن توجت حمى السيلفي وأشبعت اندفاع الملايين حول العالم لالتقاط تلك الصور ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحفل العام 2014 أيضا بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا كطرح "نوت وايدج" من سامسونغ، وساعة آبل وغير اس وموتو إكس وإل جي آر.

وقد أنجبت السنة التي تستعد للرحيل أيضا اختراعات فريدة، كجهاز يتحكم بالحركة عبر الدماغ، وكاميرا بلورايد التي تعيد نوستالجيا التصوير الفوري، وتطبيق توم هاكس للطباعة، فضلا عن تقنيات تسبر العالم الافتراضي كـ gear VR وspace ux.

إذن، يرحل عالام 2014 تاركا إرثا تكنولوجيا لا يستهان به، ليقبل عام جديد واعدا بالكثير في زمن لا يسمح فيه لعجلة الابتكارات بالتوقف ولو لبرهة.