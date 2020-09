أفضل تطبيقات أندرويد خلال هذا الاسبوع

اخترنا من سوق تطبيقات أندرويد، أفضل التطبيقات خلال هذا الأسبوع، وهي متنوعة في عدة مجالات.

تحسين محادثات الفيديو – HTC Video Chat Enhance



تُعتبر أجهزة إتش تي سي التي تعمل بنظام أندرويد من أفضل الأجهزة تحت هذا النظام، حيث تُقدم أداء مُميّز وتطبيقات مُفيدة جداً تجعل تجربة استخدام الهاتف جيّدة جداً. ويُمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من تطبيق HTC Video Chat Enhance من الشركة والذي يقوم بتحسين محادثات الفيديو من خلال إضافة ميزات مثل تتبع الوجوه أو مشاركة الشاشة، ويدعم حتى الآن تطبيقات مثل أوڤو، جوجل هانج آوتس، سكايب ولاين.





أفضل التطبيقات والأجهزة الجديدة – Indiegogo



تظهر بشكل دوري مجموعة مُنتجات وتطبيقات مُتميّزة جداً للأجهزة الذكية. لكن مُعظم هذه الأجهزة أو التطبيقات تبدأ من خلال حملات لجمع تمويل مُناسب للإنطلاق رسمياً. وهذه الحملات تتم عبر الكثير من المواقع من أبرزها Indiegogo. فمن خلاله يُمكن الإطلاع على أفضل التطبيقات الجديدة أو الأجهزة الذكية التي تُقدم أفكاراً مُتميّزة والتي يُمكن التبرع لرؤيتها على أرض الواقع، أو حتى تجربتها قبل صدورها رسمياً.





لعبة رسوميات عالية الدقة – Impossible Draw



تمزج لعبة Impossible Draw المجانية لأجهزة أندرويد بين تقنيات الرسم العالية والمتعة من خلال مجموعة أدوات لرسم صور رقمية عالية الدقة، وتجمع بين التقنية والموسيقى والمُتعة. فالمستخدم بحاجة إلى اتمام المراحل التي تعتمد على الرسم للانتقال إلى المستويات الأصعب.





أتمتة المهام – IFTTT



لاتتوفر بشكل افتراضي داخل نظام أندرويد، أدوات لأتمتة المهام وتنفيذها بشكل آلي، حيث يحتاج المُستخدم إلى الإستعانة ببعض التطبيقات الإضافية. لذا يُمكن تجربة تطبيق IFTTT المجاني والذي يُقدم مجموعة كبيرة جداً من المهام الجاهزة، مثل رفع الصورة إلى انستاغرام أو فيسبوك عند التقاطها باستخدام تطبيق الكاميرا. أو ارسال رسالة بشكل آلي عندما تُصبح الساعة العاشرة مساءً، فضلاً عن الكثير من المهام التي يُمكن ضبطها بشكل يدوي.





مُساعدة مرضى التوّحد – Samsung LOOK AT ME



دائماً ماتعمل الشركات على إطلاق تطبيقات مُفيدة للمُستخدمين من خلال الاستفادة من المُستشعرات الموجودة داخل الجهاز. وقامت سامسونغ مؤخراً بإطلاق تطبيق Samsung LOOK AT ME المجاني لمُساعدة الأطفال الذين يعانون من مرض التوّحد، من خلال مجموعة أدوات أُثبت نفعها طبيّاً.