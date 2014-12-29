اضطراب في "تويتر".. والمشكلة تقنية

أعلنت تويتر، Twitter، عن وجود مشكلة تقنية تسببت في صعوبة استخدام شبكتها الاجتماعية لدى بعض المستخدمين حول العالم.

وأوضحت تويتر، عبر قسم متابعة حالة خدماتها بموقعها الرسمي، أنه في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عانى عدد من مستخدمي شبكتها الاجتماعية من صعوبة الولوج إلى حساباتهم. وأضافت تويتر أن مهندسيها يقومون حالياً بالعمل على حل المشاكل التقنية التي تواجهها، وذلك دون أن تكشف عن تلك المشاكل أو أسبابها.

وإلى جانب صعوبة الولوج إلى الحسابات، أبلغ عدد كبير من مستخدمي تطبيقات الشبكة الاجتماعية على الهواتف الذكية، خاصة التطبيق المخصص لنظام أندرويد، عن توقف التطبيقات بشكل مفاجئ عن العمل.

وتأتي تلك الاضطرابات بالتزامن مع مشكلة تم الإبلاغ عنها الأحد بتطبيق، تويت ديك Tweetdeck، المملوك لشركة تويتر، والخاص بإدارة الحسابات على الشبكة، وهي المشكلة التي تسببت في تأخير جميع توقيتات التغريدات الجديدة إلى 365 يوما سابقا.

يذكر أن تلك هي المرة الثانية التي تواجه فيها تويتر مشاكل تقنية بخدماتها خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث كانت قد واجه مستخدموها قبل أسبوعين مشاكل في إرسال وتصفح التغريدات الجديدة، سواء عبر موقع الشبكة على الويب، أو عبر تطبيقات الأجهزة النقالة.