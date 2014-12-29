"اغتيال زعيم كوريا الشمالية".. في متجر آبل

بدأت شركة آبل في توفير الفيلم الكوميدي، "ذا انترفيو" The Interview، عبر متجرها الإلكتروني، آيتونز iTunes، وذلك بعد أيام قليلة من طرح الفيلم على عدة منصات إلكترونية.

وكانت سوني قد لجأت إلى طرح الفيلم المثير للجدل، والذي تدور أحداثه حول مؤامرة خيالية لاغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في منصات إلكترونية بعد رفض عدد من دور العرض الكبرى عرض الفيلم خوفاً من تهديدات بمهاجمتها.

وتتيح آبل فيلم "ذا انترفيو" للشراء أو للتأجير عبر متجر آيتونز، حيث يتوافر الفيلم للشراء مقابل 14.99 دولار، وللتأجير مقابل 5.99 دولار.

وقالت آبل إن الفيلم متاح حاليا عبر منصتها الإلكترونية للمستخدمين في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وذلك دون أن تكشف عن أي خطط لتوفير الفيلم لبقية الدول حول العالم.

وكان الفيلم الكوميدي قد تربع على رأس قائمة أكثر الأفلام مشاهدة على موقع يوتيوب حين عرضه قبل أربعة أيام تقريباً، كما حظي الفيلم بنسب مشاهدة جيدة على المنصات الأخرى مثل "غوغل بلاي موفيز" و"إكس بوكس فيديو"، بجانب الموقع الإلكتروني seetheinterview.com الذي وفرته سوني خصيصاً.

يذكر أن سوني تعرضت لهجمات إلكترونية كبيرة من مجموعة قراصنة أطلقت على نفسها "حراس السلام"، وذلك منذ إعلانها عن قرارها طرح الفيلم للعرض، وهي الهجمات التي وجهت أميركا مسؤولية تنفيذها إلى كوريا الشمالية.