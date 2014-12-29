800 تصميم مجاني لاستخدامها في مواقع الإنترنت

يمكن الاستعانة بمحرك بحث غوغل وبعض المواقع للحصول على تصاميم مجانية لتحميلها واستخدامها داخل مواقع الإنترنت، لكن هذه التصاميم قد تكون قديمة أو غير متوافقة مع معايير التصميم الحديثة.

لذا يمكن للمستخدمين الاستعانة بموقع http://templated.co الذي يوفر أكثر من 800 تصميم مجاناً، ويتميّز عن غيره بأنها متوافقة 100% مع المعايير الحديثة، فضلاً عن استخدام أحدث مفاهيم التصميم وتقنيات الويب.

وبعد الدخول إلى الموقع تظهر التصاميم مباشرة، حيث يمكن الضغط على أحدها لمعاينته بشكل كبير، أو الضغط على زر Download لتحميله واستخدامه مباشرة.