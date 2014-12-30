تطبيق عربي مجّاني لتفسير الأحلام على أندرويد

يُمكن دائماً الاستعانة بمحرك بحث غوغل للوصول إلى تفسير الأحلام أو إلى المواقع التي تُقدم هذه الخدمة. لكن المُشكلة في صحّة التفاسير المطروحة، والتي لا يمكن الوثوق فيها إلا في بعض المواقع فقط.

لذا يُمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من تطبيق فسر حلمك – تفسير الاحلام العربي والمجاني، والذي يوفّر قاعدة بيانات كبيرة لتفسير الأحلام، مع توفير ميزات كثيرة مثل مُحرك بحث مُتطور، وميزة مشاركة التفسير والتحكم بحجم الخط داخل التطبيق.

بعد تشغيل التطبيق، يُمكن استعراض التفسير حسب الترتيب الأبجدي، أو يُمكن اختيار مُحرك البحث لإيجاد تفسير حسب العنوان أو حسب المحتوى، وما يُميّز التطبيق هو الجمع بين تفسير النابلسي وابن سيرين.

