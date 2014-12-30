سامسونغ تعتزم إيقاف هاتف "غالاكسي آلفا"

تعتزم شركة سامسونغ التوقف عن إنتاج هاتف "غالاكسي آلفا" Galaxy Alpha الذي كانت قد أعلنت عنه في أغسطس الماضي، حسب تقرير نشره موقع ET News الكوري.

وتنوي الشركة التركيز بشكل أكبر على سوق الهواتف المتوسطة، كهاتف Galaxy A5 الذي أعلنت عنه في أكتوبر الماضي، والذي سيصل إلى الأسواق الكورية بسعر يعادل حوالي 360 دولار في بداية 2015.

وتستهدف سامسونغ تغيير استراتيجيتها في التركيز على بيع الهواتف قوية المواصفات، كي تتجه نحو الهواتف متوسطة المواصفات والسعر، وذلك بعد تراجع الأرباح الذي عانت منه خلال الشهور الأخيرة من العام الحالي.

ويذكر أن هاتف "غالاكسي ألفا" يقدم شاشة من نوع "سوبر أمولد" Super AMOLED بقياس 4.7 بوصات وبدقة 1,280×720 بكسل، ويحمل 2 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و32 جيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

