سامسونغ تُعلن عن نسخة محسنة من "نوت 4"

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق نسخة جديدة ومُحسّنة من هاتفها الأخير جالاكسي نوت 4. الهاتف الجديد يحمل اسم Galaxy Note 4 LTE-A وهو خاص بالسوق الكوريّة حيث يدعم الاتّصال بالإنترنت بسرعات عالية بالإضافة إلى امتلاكه لمُعالج جديد.

وما يُميّز الهاتف الجديد هو دعمه لشبكات الجيل الرابع بتقنية LTE Advanced، ويُقدّم الجهاز سرعات اتّصال بالإنترنت تصل إلى 300 ميجابِت في الثانية بفضل دعمه لشبكات الجيل الرابع من الصنف السادس Category 6 LTE، كما يدعم الجهاز شبكات الصنف التاسع التي ستتوفر مُستقبلًا بسرعات تنزيل تصل إلى 450 ميجابِت في الثانية.



ويُقدّم الهاتف تصميمًا وميّزات مُطابقة لهاتف نوت 4 الأصلي، مع فارق امتلاكه لمُعالج مُحسّن هو Snapdragon 810، في حين يأتي الهاتف الأصلي بمُعالج Snapdragon 805.

يُذكر أن بقيّة مواصفات الهاتف تتضمّن شاشة بقياس 5.7 إنش بدقة 1440×2560 بيكسل و جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل، ويدعم الهاتف الكتابة على الشاشة بواسطة قلم S Pen. ومن غير المتوقع طرح النسخة المُحسّنة منه خارج السوق الكوريّة.