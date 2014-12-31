سامسونغ تكشف عن أنحف حاسب من إنتاجها

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن الحاسب المحمول الجديد ATIV Book 9 Ultrabook، والذي يُعتبر أنحف وأخف حاسب من إنتاجها بسماكة تبلغ حوالي 1.14 سنتيميتر ووزن يبلغ حوالي 948 غراما.

ويعمل الجهاز بمُعالج إنتل الجديد Core M المُصمم خصيصاً للاستخدام في الأجهزة النحيفة، ويحمل شاشة بقياس 12.2 إنش ودقة عالية تبلغ 1440×2560 بيكسل تتمتع بإضاءة عالية تبلغ350 nits مع وجود وضعية "الاستخدام الخارجي" التي تزيد من شدّة سطوع الشاشة إلى 700 nits للاستخدام المُريح تحت ضوء الشمس.

وقالت سامسونغ إن بطارية الجهاز يمكن أن تعمل لمدة عشرة ساعات ونصف بشكل متواصل، كما يدعم الجهاز وضعية Ultra Power Saving Mode لتوفير الطاقة والمشابهة للوضعية المماثلة المتوفرة في هواتف سامسونغ الذكية والتي تتيح استخدام الحاسب لمدة ساعة إضافية عبر الإغلاق التلقائي لجميع الخدمات غير الأساسية في نظام التشغيل.

وستطرح سامسونغ حاسب ATIV Book 9 خلال الربع الأول من 2015 وسيتوفر بسعر 1200 دولار لنسخة 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع SSD، أو بسعر 1400 دولار مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وقرص تخزيني بسعة 256 جيجابايت.