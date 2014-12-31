سامسونغ تطلق خدمة فيديو بنظارة Gear VR

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق خدمة جديدة لبث الفيديو الخاص بنظارة الواقع الافتراضي التي كشفت عنها في سبتمبر الماضي "جير في آر" Gear VR.

وتتخصص الخدمة التي تحمل اسم Milk VR بتقديم الفيديو الذي تم تصويره بكاميرات خاصة بنسبة 360 درجة، والذي يتيح لمستخدم النظارة مشاهدة الفيديو بشكل محيطي.

وتتيح الخدمة الجديدة بث الفيديو مباشرةً أو تنزيله ومشاهدته بشكل مجاني، حيث توفر محتوى متنوعا مثل الموسيقى والرياضة والآكشن وغير ذلك بمدّة تتراوح بين دقيقة إلى 10 دقائق لكل فيديو.

وقالت سامسونغ إنها تسعى إلى جعل مشاهدة فيديو الواقع الافتراضي "عادةً يومية" لأصحاب النظارة، على غرار خدمة "يوتيوب" التي تُقدّم للمُستخدمين محتوى الفيديو المتنوع.

وتتوفر الخدمة الجديدة اليوم بكمية محدودة من الفيديو، لكن سامسونغ تأمل أن تقوم بالتعاون مع شركائها بطرح المزيد من مقاطع الفيديو خلال الفترة القادمة من أجل توفير محتوى كافٍ يجذب المستخدمين لشراء النظارة.

يُذكر أن نظارة Gear VR كانت قد أُتيحت للبيع الشهر الماضي بسعر يبلغ حوالي 200 دولار أميركي كنسخة موجّهة خصّيصًا لمطوّري الألعاب ومُنتجي الفيديو من أجل إنتاج المُحتوى المُناسب للنظّارة التي تدعم العمل حاليا مع هاتف "غالاكسي نوت 4" فقط، حيث يحتاج المُستخدم إلى تركيب الهاتف ضمن النظّارة لاستخدام شاشته ومُعالجه من أجل اللعب ومُشاهدة الفيديو.